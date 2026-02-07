Incidente tra due auto grave 46enne FOTO

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Capraia e Limite, sulla strada provinciale 106. Due auto si sono scontrate intorno alle 15:50. Un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Grave incidente tra due auto questo pomeriggio intorno alle 15:50 nel comune di Capraia e Limite, sulla strada provinciale 106. Ad avere la peggio è stato un uomo di 46 anni, che era passeggero nell'auto che ha avuto le conseguenze peggiori (foto sopra). Altre due persone sono state soccorse e prese in carico dal personale sanitario, ma le loro condizioni apparivano meno gravi. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero regionale Pegaso, che ha trasportato l'uomo d'urgenza a Careggi in codice rosso. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Capraia e Limite incidenti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incidente in galleria tra due auto e una moto sulla Gardesana

Ultime notizie su Capraia e Limite incidenti

Argomenti discussi: Si schianta contro un'auto ferma in carreggiata, padre di tre figli muore sulla A4; Terranuova, incidente tra due auto in via Fiume: tre persone ferite; Incidente tra due auto ad Eboli: due giovani in ospedale; Incidente tra auto e moto a Calolziocorte: ferito un giovane.

Scontro tra due auto: uomo di 46 anni trasportato in ospedale con l'elicottero. Strada chiusaL'uomo è stato trasportato con l'elicottero Pegaso presso l'ospedale di Careggi in codice rosso. Altre due persone sono state soccorse e già prese in carico dal personale sanitario. I Vigili del fuoco ... 055firenze.it

Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoLe operazioni di soccorso si sono rilevate particolarmente complesse. Oltre alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ... msn.com

Sestu, incidente stradale lungo la sp9, un giovane di 19 anni è morto: soccorso da un automobilista di passaggio e poi dai sanitari corsi sul posto, è stato ricoverato in codice rosso, poi il decesso. SEGUITE LE ULTIMISSIME SUL NOSTRO CANALE WHATSAP facebook