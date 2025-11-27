Incidente a Vetralla | un morto e un ferito grave in un frontale tra auto | FOTO

Incidente stradale a Vetralla. Il bilancio è drammatico: un 50enne morto e due donne ferite, di cui una grave, in un frontale tra due auto avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, nella serata di giovedì 27 novembre, intorno alle 19,30. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incidente a Vetralla: un morto e un ferito grave in un frontale tra auto | FOTO

