Incidente sulla Statale coinvolte due auto e un furgone | grave una ragazza - FOTO

Un violentissimo incidente tra due auto e un furgone. E’ quanto è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 17 lungo la strada Statale 16 all’altezza di Paviole, frazione di Canaro, nella provincia di Rovigo. Tra le persone rimaste coinvolte – e ferite – nello scontro c’è anche una ragazza di 29 anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

