Incidente sulla provinciale | scontro auto-furgone morto un uomo

È morto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Un automobilista, ennesima vittima sulle strade di Roma e provincia. Fatale per l'uomo lo scontro fra la vettura che stava conducendo e un furgone. L'intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi - venerdì 19 dicembre - nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

