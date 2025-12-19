Incidente sulla provinciale | scontro auto-furgone morto un uomo
È morto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Un automobilista, ennesima vittima sulle strade di Roma e provincia. Fatale per l'uomo lo scontro fra la vettura che stava conducendo e un furgone. L'intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi - venerdì 19 dicembre - nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Incidente sulla Monselice Mare, violento scontro tra un'auto e un furgone: un morto e un ferito grave
Leggi anche: Incidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone
Scontro tra auto e Bobcat sulla provinciale: sul posto anche la polizia locale; Scontro tra due auto sulla Sc 30: dopo la collisione una fugge, l’altra si schianta contro un palo dell'alta tensione; Incidente: scontro frontale tra due auto, una viene speronata e spinta contro l'alberata. Due donne ferite, una è grave; Incidente a Fiumicino: scontro frontale tra auto e bus Cotral, un morto.
Buguggiate, scontro tra tre auto sulla Provinciale 36: tre feriti e traffico in tilt - Incidente nel pomeriggio nei pressi del Tigros e del Sushi Zero. laprovinciadivarese.it
Scontro sulla Provinciale a Cunardo: due feriti - Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due persone: un giovane di 22 anni e una donna di 56 anni. varesenoi.it
Incidente frontale tra due auto: una persona rimasta intrappolata tra le lamiere, 2 feriti. Traffico in tilt - Grave scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, in via De Gasperi, a Sarego, provincia di Vicenza. msn.com
Aveva soltanto 23 anni Stefano Principale, il giovane morto ieri sera in incidente stradale avvenuto sulla provinciale 113, nel tratto compreso tra San Giorgio Ionico e Roccaforzata (Taranto). Principale, appartenente alla Marina Militare, era a bordo di una mot - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.