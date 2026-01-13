Statale 36 incidente sul Terzo Ponte | code e disagi fino in Brianza

Un incidente si è verificato allo svincolo del Bione sulla Statale 36, causando code e disagi fino in Brianza. La circolazione lungo la SS36 nella zona di Lecco risulta rallentata, creando un disagio per i viaggiatori. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di seguire eventuali aggiornamenti sul traffico.

Incidente allo svincolo di uscita del Bione e lunghe code sulla Statale 36 fino in Brianza. Nuova mattina di passione per chi viaggia lungo la SS36 in zona Lecco. A provocare forti rallentamenti fino in zona Annone un sinistro - stando alle prime informazioni a disposizione, non sarebbe grave -.

