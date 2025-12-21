Contromano nel tunnel del Barro | tragedia sfiorata sulla Statale 36

Tragedia sfiorata venerdì sera lungo la strada Statale 36: un'auto, infatti, ha percorso la galleria del Monte Barro contromano lungo la corsia di sorpasso. E' accaduto attorno alle 20,15, come testimoniato da più automobilisti, lungo la carreggiata in direzione sud, dunque, verso Milano, con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Contromano nel tunnel del Barro: tragedia sfiorata sulla Statale 36 Leggi anche: Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro Leggi anche: Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video; Statale 36, incubo senza fine: ancora auto contromano nel Lecchese; Contromano sulla Statale 36: paura per 3 km. “Il pulmino che trasportava mio figlio e altri sette ragazzi se lo è trovato davanti”. Auto in contromano sulla strada che collega Milano alla Valtellina: il video - Un’auto è stata ripresa mentre viaggiava contromano sulla strada statale 36, in provincia di Lecco. fanpage.it

Lecco, auto contromano sulla statale 36 per decine di chilometri. Sui social video e racconti di chi ha sfiorato il frontale - Le immagini postate sui social da chi ha immortalato la scena con la dashcam sono agghiaccianti: in uno dei filmati, registrato all’altezza di Civate, un taxista ha evitato l’impatto frontale solo per ... milano.corriere.it

Lecco, automobilista in contromano in galleria sulla statale 36. Il tassista che l’ha immortalato: “Da gelare il sangue” - Il guidatore ha percorso nel senso sbagliato almeno una decina di chilometri ... msn.com

Lecco, auto contromano sulla statale: sfiorato l'incidente in un tunnel x.com

la Repubblica. . Si è sfiorato il dramma sulla Superstrada 36 alle porte di Lecco. Un'automobile ha percorso in contromano almeno tutta la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro tra la paura dei viaggiatori che procedevano nella giusta direzione verso Le - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.