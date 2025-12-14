Precipita dal tetto di un capannone | 19enne muore sul colpo ferito l' amico

Una tragedia si è verificata nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un giovane di 19 anni è precipitato dal tetto di un capannone, perdendo la vita sul colpo. Ferito anche un amico presente al momento dell'incidente. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una notizia terribile e dai contorni ancora misteriosi arriva dalla provincia di Bergamo. Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 19 anni ha perso la vita ad Alzano Lombardo in circostanze in fase di ricostruzione. La chiamata di emergenza al 112 è arrivata intorno all’1.15, segnalando. Bresciatoday.it Precipita dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo: morto un 19enne, ferito anche un altro ragazzo - Un 19enne è deceduto dopo essere precipitato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dal tetto di un capannone dell'ex stabilimento Italcementi ... fanpage.it

Bergamo, precipita per 5 metri dal tetto di una fabbrica abbandonata: muore 19enne, stava facendo "urban exploration" - Un ragazzo di 19 anni è morto, la notte scorsa, dopo essere precipitato da un lucernaio alto 5 metri di una ditta dismessa ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. msn.com

A Ramazzano, alle porte di Perugia, un operaio 53enne di Città di Castello è precipitato dal tetto di un immobile privato mentre era al lavoro, cadendo da circa dieci metri. Soccorso dal 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordi - facebook.com facebook

Perugia, operaio precipita da un tetto: ricoverato in terapia intensiva x.com

© Bresciatoday.it - Precipita dal tetto di un capannone: 19enne muore sul colpo, ferito l'amico

PRECIPITA DAL TETTO DEL CAPANNONE: MORTO OPERAIO DI 34 ANNI

Video PRECIPITA DAL TETTO DEL CAPANNONE: MORTO OPERAIO DI 34 ANNI Video PRECIPITA DAL TETTO DEL CAPANNONE: MORTO OPERAIO DI 34 ANNI