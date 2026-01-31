Incidente frontale tra due auto tre persone trasportate in ospedale

Questa mattina, a Giussano, tre persone sono finite in ospedale dopo un incidente frontale in via della Tecnica. Due auto si sono scontrate poco prima di mezzogiorno e i soccorritori sono intervenuti subito sul posto. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora chiare.

Brutto incidente tra due auto nella giornata di ieri, 30 gennaio, a Giussano. In via della Tecnica, poco prima di mezzogiorno, due vetture infatti si sono scontrate in un frontale. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme a una squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Nell'incidente sono state coinvolte 3 persone: una coppia di anziani di 86 e 83 anni e un uomo di 45 anni, tutti trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Giussano per i rilievi del caso.

