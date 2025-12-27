Pedalava a Cesano Maderno lungo corso Roma, all’altezza del civico 110, quando proprio in prossimità delle strisce pedonali un’auto lo ha travolto. Nell'incidente a rimanere ferito è un uomo di 83 anni.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in codice giallo con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Incidente stradale: auto investe ciclista: uomo di 83 anni in ospedale

Leggi anche: Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino: condannato per omicidio stradale

Leggi anche: Incidente stradale, investito ciclista: 46enne finisce in ospedale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente tra auto e biciclette a Cepagatti, due persone finiscono in ospedale; Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada; Investe e uccide un uomo, scappa dopo l'incidente a Leini: individuata la pirata della strada, ha 21 anni; Olanda, auto su folla durante parata natalizia a Nunspeet. Feriti.

Corre in auto per accompagnare la moglie a partorire, investe una donna: è grave - L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali ma non è chiaro, al momento, se la donna stesse attraversando la strada oppure no. today.it