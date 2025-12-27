Incidente stradale | auto investe ciclista | uomo di 83 anni in ospedale
Pedalava a Cesano Maderno lungo corso Roma, all’altezza del civico 110, quando proprio in prossimità delle strisce pedonali un’auto lo ha travolto. Nell'incidente a rimanere ferito è un uomo di 83 anni.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in codice giallo con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino: condannato per omicidio stradale
Leggi anche: Incidente stradale, investito ciclista: 46enne finisce in ospedale
Incidente tra auto e biciclette a Cepagatti, due persone finiscono in ospedale; Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada; Investe e uccide un uomo, scappa dopo l'incidente a Leini: individuata la pirata della strada, ha 21 anni; Olanda, auto su folla durante parata natalizia a Nunspeet. Feriti.
Corre in auto per accompagnare la moglie a partorire, investe una donna: è grave - L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali ma non è chiaro, al momento, se la donna stesse attraversando la strada oppure no. today.it
Investe uomo su Viale degli Atlantici e scappa senza soccorrerlo: l’appello dei familiari - È quanto accaduto nella serata di ieri, intorno alle ore 19:50, a Benevento, lungo Viale degli Atlantici, all’altezza del ristora ... ntr24.tv
La moglie sta per partorire, il marito investe una donna: è grave in ospedale - Potrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine dell'incidente stradale di martedì mattina sulla Sp237 a Nave, in quel tratto Via Brescia: è q ... bresciatoday.it
Giuliano Falcioni è morto il giorno di Natale in un incidente stradale sull'Aurelia. Nel video preso da Instagram, ecco come insegnava difesa personale - facebook.com facebook
#napoli, #incidente stradale a #fuorigrotta: pedone travolto dalle auto, è grave x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.