Incidente a Solaro tre feriti tra cui un bambino

Questa mattina a Solaro, tre persone sono finite in ospedale dopo un incidente in piazza San Pietro. Poco prima delle 13,30, due auto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Tra i feriti c’è anche un bambino di 6 anni, portato via in codice giallo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. Un vero e proprio “supermarket” della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a. Venerdì alle ore 20 si aprirà allo stadio San Siro di Milano la cerimonia di. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambino Approfondimenti su Solaro Incidente Incidente ad Airuno, tre persone coinvolte tra cui un bambino. Soccorsi urgenti in azione Un incidente si è verificato ad Airuno, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino. Incidente frontale tra bici elettrica (modificata) e auto: tre feriti, tra cui una bambina Un incidente frontale tra una bici elettrica modificata e un'auto si è verificato ieri sera a Santa Cecilia di Eboli, causando tre feriti, tra cui una bambina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Solaro Incidente Incidente a Solaro, tre feriti tra cui un bambinoTre feriti tra cui un bambino di 6 anni nell’incidente di questo pomeriggio a Solaro. E’ successo poco prima delle 13,30 in piazza San Pietro, dove per ... ilnotiziario.net Solaro, incidente tra due auto e un veicolo parcheggiato. Tre feriti tra cui un bimbo diSOLARO - C’è anche un bambino di 6 anni tra le tre persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 ... ilsaronno.it Incidente Strada Panoramica. Auto precipitata nella scarpata nei pressi della curva delle ex Terme del Solaro, 26enne stabiese salvo per miracolo dopo un volo di oltre 25 metri. A salvare la vita del giovane all'automobilista è stata la folta vegetazione ed un gr facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.