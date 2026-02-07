Incidente a Sassano auto si schianta contro un pilastro | ferito un uomo

Nella serata di ieri, un'auto si è schiantata contro un pilastro di una stazione di servizio a Sassano, nella frazione Silla. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente, che ha causato paura tra i passanti. La Mercedes Classe A ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo contro il pilastro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i rilievi.

Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente.

