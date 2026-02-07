Inceneritore rifiuti | assessore Molinari convoca assemblea pubblica per risolvere controversia

Questa mattina l’assessore Molinari ha convocato un’assemblea pubblica dopo settimane di tensione sulla gestione dell’inceneritore di rifiuti a Modena. La richiesta arriva dal gruppo #NoiReagiamo, che da tempo chiede risposte chiare e trasparenti. La città aspetta di capire come l’amministrazione intende risolvere la disputa e affrontare le preoccupazioni dei cittadini.

Inceneritore e rifiuti: il gruppo #NoiReagiamo chiama l’assemblea pubblica, l’assessore Molinari ancora silenziosa A Modena, nel cuore della notte del 6 febbraio 2026, mentre la città è ancora immersa nella quiete delle prime ore, un gruppo di cittadini ha lanciato un appello acceso: “Serve un’assemblea pubblica, l’assessore Molinari batta un colpo”. La richiesta è rivolta alla gestione comunale, al sindaco Mezzetti e soprattutto all’assessore alla Pubblica Istruzione, in particolare alla sua relazione con il nuovo sistema di rifiuti, ma soprattutto con il futuro dell’inceneritore. Il punto fermo, che sembra ormai impossibile da ignorare, è che la città non solo si sta “sporcando” con abbandoni incontrollati, ma sembra anche perdere il vantaggio ambientale e economico che avrebbe potuto ottenere con un sistema di raccolta differenziata e tariffe più equilibrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Modena Inceneritore

Il gruppo #NoiReagiamo torna a chiedere chiarimenti sull’inceneritore e i rifiuti che infestano i quartieri di Reggio Emilia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Modena Inceneritore

Argomenti discussi: Rifiuti, tra controlli e tutor: Situazione fuori controllo, serve chiarezza.

Inceneritore sempre più strategico, il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrarioPolitica: Una nuova mozione e discussione, che replica quella di mesi fa, rilancia sulla carta ciò che non ha riscontro nella realtà ... lapressa.it

Piano rifiuti, ecco il ring marchigiano: «Inquinamento e costi su». «L’inceneritore unica via». Pronte 130 pagine di osservazioniSono solo alcune delle 459 osservazioni specifiche arrivate da 65 soggetti diversi al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in fase di Valutazione ambientale strategica, chiusa lo scorso maggio. corriereadriatico.it

**Premessa: sulle isole locali alle Maldive bruciano i rifiuti. Alcune con inceneritore, altre all'aperto. E quindi non è per me una novità** Detto questo non avevo mai visto una foto così con fiamme così alte e con così tanto fumo. A commento di questa foto quest facebook