Pendolari soddisfazione del comitato per l' assemblea pubblica con il neo assessore regionale ai trasporti Boni

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Soddisfazione del portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re. per l'assemblea pubblica con il neo assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, tenuta ieri sera a San Giovanni Valdarno e promossa dalla Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino insieme ai sindaci del Valdarno fiorentino. "E' stato un incontro positivo - afferma il portavoce dei pendolari Da Re - si parte con il piede giusto e l'assessore Boni si è preso vari impegni, in particolare quello proposto dal Comitato di organizzare incontri periodici con sindaci e comitati, Rfi e Trenitalia, di cui il primo già nella prossima settimana, per affrontare possibili soluzioni tecniche ai numerosi problemi del trasporto ferroviario nel Valdarno, a partire dall'uso della linea Direttissima e dei nuovi treni a 200 kmh, in arrivo e acquistati dalle Regioni Toscana e Umbria". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pendolari, soddisfazione del comitato per l'assemblea pubblica con il neo assessore regionale ai trasporti Boni

