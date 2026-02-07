Questa mattina alle sette un incendio ha colpito una cabina elettrica vicino ai binari vicino alla stazione di Pesaro. L’incendio ha causato forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona, con treni che sono stati costretti a fermarsi o a circolare a passo d’uomo. La circolazione resta sotto pressione e i pendolari devono aspettarsi altri disagi nelle prossime ore.

È fortemente rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato un incendio che ha interessato una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia che avviato le indagini sull’accaduto, con la Scientifica che ha eseguito i rilievi. I treni Alta Velocità e Regionali hanno da subito registrato ritardi fino a 90 minuti. Salvini: “Atto terrorismo interruzione linee, pochi anarchici fanno danni”. “Il dispiacere è che mentre qua c’è l’Italia che mostra al mondo il suo meglio, sto seguendo la notizia di quello che probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull’alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio vicino binari a Pesaro, linea ferroviaria colpita e treni rallentati

Un incendio vicino ai binari della stazione di Pesaro ha causato rallentamenti sui treni della linea Adriatica.

Martedì mattina, un ordigno bellico è stato trovato sui binari tra Rimini e Riccione.

