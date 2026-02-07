Incendio vicino binari a Pesaro linea ferroviaria colpita e treni rallentati
Questa mattina alle sette un incendio ha colpito una cabina elettrica vicino ai binari vicino alla stazione di Pesaro. L’incendio ha causato forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona, con treni che sono stati costretti a fermarsi o a circolare a passo d’uomo. La circolazione resta sotto pressione e i pendolari devono aspettarsi altri disagi nelle prossime ore.
È fortemente rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato un incendio che ha interessato una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia che avviato le indagini sull’accaduto, con la Scientifica che ha eseguito i rilievi. I treni Alta Velocità e Regionali hanno da subito registrato ritardi fino a 90 minuti. Salvini: “Atto terrorismo interruzione linee, pochi anarchici fanno danni”. “Il dispiacere è che mentre qua c’è l’Italia che mostra al mondo il suo meglio, sto seguendo la notizia di quello che probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull’alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pesaro, incendio vicino alla stazione: treni con ritardi fino ad un'ora e mezza sulla linea Adriatica. Rogo sospetto, indaga la Scientifica
Un incendio vicino ai binari della stazione di Pesaro ha causato rallentamenti sui treni della linea Adriatica.
Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi per i treni: ritardi fino a due ore per i regionaliUn incendio è divampato questa mattina poco prima delle 6 nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro: ha distrutto le cabine che regolano gli scambi per il transito da Nord. Sul ... msn.com
Incendio vicino ai binari: treni in tilt e giallo sule cause, indagini in corsoPESARO - Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. E' il motivo per cui è ancora in corso un intervento dei vigili del fuoco e la circolazione ferrovia ... msn.com
Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino Traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti facebook
#Pesaro #Incendio vicino ai binari della stazione: rallentamenti e stop nella circolazione ferroviaria. Ritardi fino a 90' sull'Alta Velocità (linee Pescara-Milano, Ancona-Milano e Ravenna-Roma). Limitazioni di percorso, e qualche cancellazione, sui regionali F x.com
