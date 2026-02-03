Treni fermi trovato un ordigno bellico sui binari tra Rimini e Riccione | linea ferroviaria bloccata

Martedì mattina, un ordigno bellico è stato trovato sui binari tra Rimini e Riccione. La linea ferroviaria è stata immediatamente bloccata e il traffico sospeso. I treni non circolano più tra le due città, creando disagi anche per i pendolari di Forlì. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’ordigno. La circolazione rimarrà ferma fino a quando non sarà concluso l’intervento.

Traffico ferroviario sospeso martedì sulla linea adriatica nel tratto compreso tra le stazioni di Rimini e Riccione a causa del ritrovamento di un ordigno bellico sui binari, con inevitabili ripercussioni anche per i pendolari forlivesi. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 nei pressi della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Rimini Riccione “C’è una bomba sui binari”. Treni fermi tra Rimini e Riccione Questa mattina una scoperta shock sulla ferrovia tra Rimini e Riccione. Scoperta sui binari, circolazione ferroviaria bloccata: treni cancellati proprio prima di Natale Nelle prime ore del mattino di recente, nei pressi della stazione di Chiusi, è stato rinvenuto un corpo sui binari, causando la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria e la cancellazione di alcuni treni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rimini Riccione Argomenti discussi: Treni fermi tra Cancello e Sarno per un furto di materiale elettrico; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; SICUREZZA 02/02/2026: Controlli alla stazione dei treni. Una denuncia per porto abusivo di arma; Pellet a prezzi stracciati. Centinaia di truffati. C’è una bomba sui binari. Treni fermi tra Rimini e RiccioneL’ordigno bellico trovato sulla ferrovia all'altezza del sottopassaggio di via Chiabrera. Forti disagi alla circolazione ferroviaria lungo il tratto Bologna-Ancona: ritardi anche per l’Alta velocità ... ilrestodelcarlino.it Lite sui binari. Treni fermi e un feritoSi sono messi a litigare sulla banchina tra il secondo e il terzo binario della stazione ferroviaria di Codogno e la circostanza ha costretto il capostazione a fermare la circolazione ferroviaria per ... ilgiorno.it Dramma a Ladispoli: si lancia dal ponte davanti alla polizia, treni fermi e corsa in elicottero al Gemelli - facebook.com facebook Strade bloccate, auto in panne e treni fermi: da Cuneo ad Alba, i disagi della neve x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.