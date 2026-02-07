Incendio a ridosso dei binari disagi sulla linea Adriatica e ritardi fino a 90 minuti | Azione di sabotaggio

Un incendio vicino ai binari ha causato grandi disagi sulla linea Adriatica oggi, sabato 7 febbraio. Le forze dell’ordine parlano di un atto di sabotaggio. I treni in partenza e in arrivo da Bari, soprattutto quelli nel Foggiano, subiscono ritardi fino a 90 minuti, alcune fermate vengono cancellate o limitate. La situazione resta critica e le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo.

Pesanti disagi si registrano oggi, sabato 7 febbraio, sulla linea ferroviaria adriatica, con ripercussioni anche sui treni in arrivo e in partenza da Bari, con fermate nel Foggiano, interessati da ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.Stando all'ultimo aggiornamento di Ferrovie.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Adriatica Linea Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per Bari Un incendio vicino ai binari ha causato disagi sulla linea ferroviaria adriatica. Sabotaggio ferroviario: ordigno a Bologna, ritardi fino a 90 minuti e indagini in corso sulla linea Bologna-Ancona. Questa mattina, un ordigno è stato scoperto sui binari tra Bologna e Ancona, causando l’interruzione di alcune corse e ritardi fino a 90 minuti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Adriatica Linea Argomenti discussi: Incendio in cucina, una persona intossicata dal fumo; Marcon, incendio in azienda: allarme fumo nella notte; Roma, incendio al Nuovo Salario: in fiamme centro di raccolta AMA, possibile causa dolosa; Fiamme l’altra notte a Fondi, appartamento avvolto da un incendio in centro. Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per BariRipercussioni a catena dopo l'incendio doloso, vicino Pesaro, di una cabina per la movimentazione di uno scambio. Limitazioni di percorso e bus sostitutivi anche per convogli in arrivo e in partenza d ... baritoday.it Incendio distrugge un furgone sulla A31 vicino allo svincolo per la A4 (video)Erano da poco passate le 5:00 di oggi, 7 febbraio 2026, quando l'allarme è scattato per un grave incendio furgone sulla A31 ... vicenzareport.it Le telecamere di Tg Reggio in via Due canali a ridosso dello stabilimento distrutto dall’incendio del 10 febbraio 2025: “Convivere con i resti dell’incendio a pochi metri da casa é terribile, aspettiamo la bonifica dell’area” facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.