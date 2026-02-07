Inaugurate le Olimpiadi di Milano Cortina | la napoletana Giada D' Antonio è la più giovane tra gli azzurri

Questa mattina, allo stadio Meazza, Sergio Mattarella ha ufficialmente aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra gli atleti azzurri, c’è anche Giada D'Antonio, la più giovane della squadra italiana. La cerimonia è stata semplice e diretta, con il presidente che ha dato il via alla competizione. Ora gli atleti sono pronti a scendere in pista e sulle piste per le gare che aspettano da tempo.

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

#Giada-D’Antonio || Giada D’Antonio diventa la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali.

