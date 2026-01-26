Giada D' Antonio convocata per le Olimpiadi di Milano Cortina | la napoletana è la più giovane tra gli azzurri

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, è stata convocata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con questa selezione, si distingue come la più giovane tra gli atleti azzurri. La sua presenza rappresenta un importante traguardo per lo sport campano e italiano, evidenziando il talento emergente nel panorama olimpico. Le competizioni si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, segnando un momento significativo nella carriera della sportiva.

Grande gioia per la talentuosissima atleta di San Sebastiano al Vesuvio, il cui nome figura tra i 109 scelti dalla Fisi per la rassegna a cinque cerchi Giada D'Antonio scrive un'altra pagina di storia dello sport campano. La giovane sciatrice napoletana, infatti, è stata convocata per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. La talentuosissima atleta di San Sebastiano al Vesuvio, classe 2009, è la più giovane tra i 109 azzurri scelti dalla Fisi per la rassegna a cinque cerchi. Sci, Giada D'Antonio debutterà in Coppa del Mondo: la giovane atleta napoletana al cancelletto con le grandi dello slalom🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giada D'Antonio, giovane sciatrice napoletana, farà il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino domenica 28 dicembre a Semmering, in Austria.

Sci, chi sono i convocati per le Olimpiadi: c’è Brignone. A sorpresa la 16enne Giada D’AntonioLa Fisi ha diramato la lista dei convocati per le Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sci alpino punta su Brignone, Goggia, Franzoni e Paris, ma c’è anche la sorpresa Giada D’Antonio, alla prima esperienz ... sport.quotidiano.net

Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: c'è anche Federica Brignone e con lei il talento Giada D'Antonio - Chi sono i 196 atleti azzurri in garaFederica Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non solo come portabandiera, ma anche come atleta: la notizia ora è ufficiale dopo che sono stati comunicati i nomi di tut ... affaritaliani.it

