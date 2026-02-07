In sella per dimenticare la malattia e per diminuirne gli effetti | i tour di Parkinsonmove

Questa mattina a Camisano, circa 400 persone si sono lanciate in un lungo tour in bicicletta per dimenticare la malattia e alleggerire gli effetti del Parkinson. Partiti con entusiasmo, hanno pedalato tutta la giornata, cercando di staccare la mente dai problemi quotidiani e di vivere un momento di libertà. La manifestazione ha attirato tanti partecipanti, tutti uniti dall’obiettivo di affrontare il problema con il sorriso e tanta energia.

Camisano, 7 febbraio 2026 – Stavolta erano 400 i chilometri, spingendo sui pedali e dimenticandosi il Parkinson. E anche stavolta ha fatto parte della comitiva Angelo Gualtieri, 55 anni di Camisano che, con i suoi compagni d’avventura e l’associazione “Parkinsonmove“ ha attraversato la Penisola alla fine della scorsa estate da Castellammare di Stabia a Lecce. “Per noi pedalare – dice Gualtieri – è uscire da questa gabbia della malattia e rimanerne fuori tutto il giorno; non entrare e uscire più volte al giorno come spesso ci accade. Quest’anno siamo partiti da Castellammare e siamo arrivati a Lecce attraversando una parte meravigliosa dell’Italia, abbiamo potuto vivere insieme; soprattutto, sottolineo, insieme; pedalare, camminare, stare insieme, ridere e scherzare ci fa dimenticare quella gabbia in cui, a volte, finiamo». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

