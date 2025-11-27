Kate Middleton torna a viaggiare | dove volerà per il primo Royal tour dopo la malattia

Kate Middleton si è lasciata definitivamente il momento difficile alle spalle e presto tornerà a partire per i Royal tour: ecco quale sarà il suo primo viaggio internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

I Royal, avidi lettori, hanno tutti gusti diversi. Kate Middleton preferisce i classici, Camilla le storie romantiche. E Carlo III si dà alla storia Vai su X

William torna in Galles dove ha vissuto i primi anni di nozze con Kate Middleton: «Dietro ogni uomo ordinario c’è una moglie migliore» - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton torna a viaggiare: dove volerà per il primo Royal tour dopo la malattia - Kate Middleton si è lasciata definitivamente il momento difficile alle spalle e presto tornerà a partire per i Royal tour: ecco quale sarà il suo primo ... Si legge su fanpage.it

Kate Middleton torna a viaggiare per la Corona (spoiler, negli Stati Uniti e per un anniversario speciale) - Queste le mete dei viaggi dei principi del Galles nel corso dell'anno ormai agli sgoccioli (e che ndr avrebbero fatto storcere il naso a re Carlo). Lo riporta elle.com

Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle - Kate Middleton e William pianificano una visita negli Stati Uniti per il 2026 e potrebbero incontrarsi con Harry e Meghan Markle. Secondo dilei.it