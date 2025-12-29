Marco Bocci, ospite a “Domenica in”, ha condiviso la sua esperienza con l’encefalite erpetica, una grave infezione cerebrale causata dall’herpes. Dopo aver affrontato questa malattia, ora vive nel presente e riflette sugli effetti che ha avuto sulla sua memoria. Durante l’intervista, ha anche presentato la mini-fiction in due puntate in cui recita insieme alla moglie Laura Chiatti.

Ospite da Mara Venier a “ Domenica in ” per promuovere la mini-fiction in due puntate che lo vede co-protagonista insieme alla moglie Laura Chiatti, Marco Bocci è tornato a parlare degli effetti di una malattia che lo ha colpito alcuni anni fa. L’attore e regista, infatti, ha avuto un’encefalite erpetica, “un herpes che invece di andare in bocca va al cervello”, ha spiegato Bocci. Le aree danneggiate nel suo caso sono state quelle della parola e della memoria. Se la parola è stata gradualmente recuperata dall’attore, l’area della memoria è esposta ancora oggi a una maggior fragilità. Bocci ha spiegato che ormai con questa problematica ha imparato a conviverci e ha anche ironizzato: “Mi vedrò un film anche cinque volte senza capire che l’avevo già visto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un’encefalite erpetica, un herpes che invece di andare in bocca va al cervello. Sono stato fortunato, ora vivo il presente”: Marco Bocci racconta gli effetti della malattia sulla memoria

Leggi anche: Marco Bocci: «Con la malattia ho perso parte della memoria, oggi vivo senza fare progetti. Laura Chiatti? Stiamo insieme da undici anni, eppure per il gossip siamo sempre in crisi»

Leggi anche: Marco Bocci: “Ho perso parte di memoria, la malattia mi ha cambiato. Sul set con Laura Chiatti ero imbarazzato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ascoltavo @MarcoBocci e vedo che anche lui ha avuto una encefalite virale... come me... esperienza forte... siamo stati fortunati di uscirne così .... ho visto tanti che non hanno avuto la ns fortuna ed ha ragione Marco ti cambia la prospettiva... vivere oggi e via il x.com

Secondo i dati più recenti del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella settimana compresa tra l’8 e il 14 dicembre oltre 800.000 italiani hanno avuto una sindrome simil-influenzale - facebook.com facebook