Tre uomini, di 20, 34 e 35 anni già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli Bagnoli dopo essere stati trovati con una pistola in auto, pronta all’uso. L’intervento si è concluso con il fermo e il sequestro dell’arma, contribuendo alla sicurezza della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati intorno alle 2 in viale J.F. Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo i militari hanno trovato una pistola Beretta FS calibro 9×19 Parabellum, con matricola abrasa. L’arma, poggiata dietro i sedili anteriori, era pronta a sparare, con colpo in canna e 14 cartucce nel caricatore. Sequestrati anche un coltellino, due taglierini, una bustina di marijuana, gioielli per i quali non sono riusciti a fornire spiegazioni e quasi 3mila euro in contante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovati con una pistola in auto pronta a sparare, arrestati in tre

Leggi anche: Calcio, arrestato un pericoloso latitante: in auto droga e una mitragliatrice da guerra pronta a sparare

Droga nascosta negli slip e una pistola con matricola abrasa, arrestati tre giovani dopo un inseguimentoTre giovani sono stati arrestati a Palermo dopo un inseguimento che ha portato al sequestro di droga, un'arma con matricola abrasa e proiettili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trovati con una pistola in auto pronta a sparare, arrestati in tre; Cocaina e hashish nell'auto, in casa una pistola e sostanze da taglio; Cocaina nel B&B e una pistola clandestina in casa, arrestato un trentenne; Litiga con i vicini di casa e li minaccia con una pistola.

Trovati con una pistola in auto pronta a sparare, arrestati in treI carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I tre sono stati fermati intorno alle 2 in viale J.F. (ANSA) ... ansa.it

Torino, donna trovata ferita in casa: colpita con pistola sparachiodi. Arrestato il figlioLeggi su Sky TG24 l'articolo Torino, donna trovata ferita in casa: colpita con pistola sparachiodi. Arrestato il figlio ... tg24.sky.it

FASANO - Operazione del Gico della Guardia di Finanza di Lecce. In casa trovati una pistola con matricola abrasa e documenti falsi - facebook.com facebook