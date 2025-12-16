Allarme lebbra in Romania media | Coinvolti gli artisti dell' Untold Festival

Un aumento dei casi di lebbra in Europa ha sollevato preoccupazioni, con due segnalazioni in Romania e una in Croazia. L'attenzione si concentra sulla rapida identificazione dei contatti a rischio per prevenire ulteriori focolai, mentre i media segnalano un coinvolgimento inatteso di artisti dell’Untold Festival di Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca, 15 dicembre 2025 – In Europa cresce il timore per la lebbra, a seguito della registrazione di due casi in Romania e di uno in Croazia, che hanno innescato una corsa contro il tempo per l'identificazione dei contatti a rischio. Gli occhi sono principalmente puntati sulla città rumena di Cluj-Napoca, dove due sorelle asiatiche – originarie dell’Indonesia, di 21 e 25 anni – impiegate in una Spa, sono state confermate positive al Mycobacterium leprae. Le due giovani, come riporta la testata ProTV, sono attualmente sottoposte a un trattamento di lunga durata. L'allarme non si ferma però alla Romania: le autorità croate hanno confermato un caso di lebbra, un lavoratore nepalese residente nel Paese da circa due anni con la sua famiglia. Quotidiano.net

La lebbra torna in Europa: nuovi casi segnalati

