In Italia, milioni di persone si sintonizzano questa notte su DAZN per il Super Bowl LX. È un momento atteso tutto l’anno, quando lo sport si trasforma in una grande festa collettiva. Famiglie, amici e appassionati si riuniscono davanti alla tv, pronti a seguire ogni azione e ogni emozione di questa finale. La partita diventa un’occasione per condividere, per dimenticare le differenze e vivere insieme l’adrenalina del football americano.

C’è una notte, ogni anno, in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa racconto collettivo: è la notte del Super Bowl LX, l’evento capace di unire milioni di persone davanti allo stesso schermo, attraversando continenti, fusi orari e linguaggi diversi. I New England Patriots e i Seattle Seahawks sono pronti a sfidarsi nella 60ª edizione dell’evento più atteso dell’anno. Lo spettacolo del Super Bowl LX, al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si “accende” dalle 23:55, orario italiano, di domenica 8 febbraio e sarà visibile in diretta streaming su DAZN o tramite l’NFL Game Pass (disponibile in app e in piattaforma), portando tutta l’energia della finale NFL più attesa dell’anno. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - In diretta su DAZN il Super Bowl LX

Approfondimenti su Super Bowl LX

GUIDA AL SUPER BOWL 60 - NFL 2025/26

Ultime notizie su Super Bowl LX

