Il Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia ha assegnato il Leone d'Oro alla Carriera a Emma Dante, riconoscimento conferito dal settore Teatro della Biennale 2026. Questa onorificenza evidenzia il ruolo di rilievo di Dante nel panorama teatrale contemporaneo.

Il riconoscimento della Biennale di Venezia. Il Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, su indicazione del direttore del settore Teatro Willem Dafoe, ha conferito il Leone d'Oro alla Carriera della Biennale Teatro 2026 a Emma Dante, una delle figure più rilevanti del panorama teatrale contemporaneo. Le motivazioni del premio. Secondo la motivazione ufficiale, Emma Dante è un'artista capace di trasformare le proprie radici in un linguaggio universale. Partendo da Palermo e dalla profonda identità della sua città, ha saputo portare la Sicilia al centro della scena culturale internazionale, intrecciando il suo lavoro con l'eredità di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, ma anche con le visioni di Ciprì e Maresco e Franco Scaldati.

© Dayitalianews.com - Leone d’Oro alla Carriera per il Teatro a Emma Dante

