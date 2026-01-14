Diretto verso Parma con 12 chili di cocaina | arrestato corriere della droga

Durante un normale controllo di routine lungo la via Emilia, un uomo è stato arrestato a Parma per il tentativo di trasporto di 12 chili di cocaina. Il corriere, visibilmente nervoso, aveva nascosto la sostanza nel doppiofondo dell’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sequestrare la droga e di mettere fine a un tentativo di traffico illecito.

Stava viaggiando lungo la via Emilia in direzione Parma con un carico di droga nascosto nel doppiofondo dell’auto, ma il suo nervosismo durante un controllo di routine ha tradito tutto. Un 34enne di origine dominicana, residente in Spagna, è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Emilia con 12. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: L’auto del corriere della droga. Girava con dieci chili di cocaina Leggi anche: In carcere un corriere della droga. Sequestrati chili di cocaina e hashish La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scontro diretto alla Juve, il Milan festeggia il derby: Roma e Parma restano in scia; Verso Lecce-Parma / Per i giallorossi è obbligatorio vincere, in campo i due peggiori attacchi della serie A; Prima rimonta completata, il Parma affonda un Lecce in dieci per 30'; Il Lecce si butta via: Stulic segna, Banda si fa espellere. Il Parma ringrazia e vince lo scontro diretto. Lecce-Parma diretta: Stulic la sblocca subito - Chi vince svolta e si allontana dalla zona rossa, chi perde ne viene risucchiato. msn.com

ALBANIA 36 – Tirana 4 – E il mio viaggio è finito: ieri mattina dal mio bell’appartamentino a Tirana, percorsi a piedi 300 mt, ho raggiunto l’autobus diretto verso l’aeroporto: 400 lek (4,12 €). Lì un ultimo spuntino albanese DOC: la tollumba! Dessert diffuso in tutt facebook

Yemen, Farnesina: per i turisti bloccati domani il primo volo diretto verso Gedda dlvr.it/TQB8BN x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.