In 400 al porto per l’addio a Irene investita a Londra Viveva per la libertà

Hanno riempito il porto di Rimini per l’ultimo saluto a Irene, investita a Londra. La famiglia e gli amici si sono stretti intorno ai suoi ricordi, mentre il mare osservava silenzioso. Irene voleva vivere senza catene, e anche se la sua vita si è interrotta troppo presto, tutti ricordano la sua voglia di libertà. La cerimonia si è svolta in modo semplice, tra lacrime e ricordi di una ragazza che aveva deciso di cercare se stessa in una città lontana.

Rimini, 7 febbraio 2026 – "Irene era andata a Londra per cercare di essere se stessa, ed è riuscita in questo. Per tanti ragazzi e ragazze che desiderano cambiare vita, il suo è un esempio di coraggio. Oggi questo posso dire: di essere molto fiera della donna che è diventata". Le parole di Michela, la sorella maggiore di Irene Leardini, sono piene di amore e dolore. Un fiume di gente per l'ultimo saluto a Irene. Un dolore che oggi è stato condiviso da quasi 400 persone, riunite nel piazzale del porto di Rimini per dare l'ultimo saluto alla 39enne tragicamente scomparsa a Londra lo scorso 20 gennaio in un incidente mentre era in bicicletta.

