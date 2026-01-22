Irene Leardini morta investita da un camion a Londra la 39enne di Rimini era in bici | arrestato il conducente

Irene Leardini, 39 anni di Rimini, è deceduta a Londra dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta. L’incidente si è verificato recentemente, e il conducente del veicolo è stato arrestato. La tragica perdita ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei ciclisti nelle aree urbane e sull’importanza di rispettare le norme stradali.

Irene Leardini, 39enne di Rimini, è morta investita da un camion a Londra. La donna italiana si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta dal mezzo pesante, guidato da un 47enne che è stato arrestato. La vittima si era trasferita nella capitale inglese circa 15 anni fa. Come è morta Irene Leardini a Londra Irene Leardini ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo New Cross Road attorno alle ore 20,35 di martedì 20 gennaio. In base alla ricostruzione dei fatti riportata da Il Resto del Carlino, la donna era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un camion. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi era Irene Leardini: il suo lavoro come meccanico di biciclette, Londra, una vita piena di sogniIrene Leardini, originaria di Rimini, era una appassionata meccanica di biciclette che aveva trascorso parte della sua vita a Londra.

