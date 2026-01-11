Addio alla parrucchiera Loriana Pagli | portò in città la moda di Londra

Se ne va Loriana Pagli, figura storica di Quarrata nel settore della parrucceria. Con il suo approccio curioso e modernista, dagli anni Cinquanta portò in città le tendenze e le tecniche di moda provenienti da Londra, contribuendo a definire lo stile locale e rinnovando continuamente il settore. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel panorama di Quarrata, segnando un passaggio importante nella storia della parruccheria locale.

E' stata una delle parrucchiere storiche di Quarrata, che con la sua curiosità e orgoglioso desiderio di modernità portò in città dagli anni Cinquanta le tecniche e le acconciature più in voga della Swinging London. Loriana Pagli si è spenta giovedì 8 gennaio, lasciando il ricordo di sé di una donna che si è realizzata nel lavoro, formandosi all'Accademia Artas di Milano e tra le prime professioniste del settore a specializzarsi alla prestigiosa Accademia Tony & Guy di Londra, un percorso che le permise di acquisire una formazione completa e all'avanguardia. Dal 1973 al 1992 è stata insegnante all'Accademia Apas di Prato e, in particolare, di corsi di aggiornamento di taglio di capelli.

