Non è più il tempo di soli sistemi anti missile o bunker sotto terra. La nuova guerra si combatte a colpi di attacchi ibridi al fine di destabilizzare le infrastrutture sociali di un Paese, per questa ragione va approntata una difesa digitale a 360 gradi non più rinviabile. Sono trascorsi pochi giorni dal Consiglio supremo di difesa in cui sono state approfondite numerose questioni legate a tale tema e la consapevolezza di un quadro in costante movimento è ormai diffusa. PREPARARSI AGLI ATTACCHI IBRIDI Ogni giorno l’Italia subisce 80 attacchi hacker contro siti istituzionali, reti trasportistiche, banche, società comunali legate ai bisogni primari come acqua, luce, gas: lo ha certificato la divisione di Leonardo che dalla sede di Chieti monitora circa due miliardi di dati quotidiani al fine di trovare una potenziale minaccia in un paese come l’Italia dove si conta il 10% degli attacchi mondiali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Allarmi cyber, 80 attacchi al giorno contro l’Italia. Serve più difesa digitale