Allarmi cyber 80 attacchi al giorno contro l’Italia Serve più difesa digitale
Non è più il tempo di soli sistemi anti missile o bunker sotto terra. La nuova guerra si combatte a colpi di attacchi ibridi al fine di destabilizzare le infrastrutture sociali di un Paese, per questa ragione va approntata una difesa digitale a 360 gradi non più rinviabile. Sono trascorsi pochi giorni dal Consiglio supremo di difesa in cui sono state approfondite numerose questioni legate a tale tema e la consapevolezza di un quadro in costante movimento è ormai diffusa. PREPARARSI AGLI ATTACCHI IBRIDI Ogni giorno l’Italia subisce 80 attacchi hacker contro siti istituzionali, reti trasportistiche, banche, società comunali legate ai bisogni primari come acqua, luce, gas: lo ha certificato la divisione di Leonardo che dalla sede di Chieti monitora circa due miliardi di dati quotidiani al fine di trovare una potenziale minaccia in un paese come l’Italia dove si conta il 10% degli attacchi mondiali. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
Allarme incidenti cyber: in Italia il 10% dei casi a livello mondiale - @ilgiornale ilgiornale.it/news/europa/it… #Difesa #Sicurezza #Industria #Europa #NATO #IsabellaRauti #StartMagazine #Innovazione #Crescita #Competitività #UnaForzaperilPaese #forz Vai su X
Allarme incidenti cyber: in Italia il 10% dei casi a livello mondiale - Il Giornale https://www.ilgiornale.it/news/europa/italia-10-degli-incidenti-cyber-tutto-mondo-2566376.html #StartMagazine #Difesa #Sicurezza #Industria #Europa #NATO #IsabellaRauti #St - facebook.com Vai su Facebook
Allarmi cyber, 80 attacchi al giorno contro l’Italia. Serve più difesa digitale - La nuova guerra si combatte a colpi di attacchi ibridi al fine di destabilizzare le infrastrutture sociali di un Paese, per questa ... Si legge su formiche.net
Italia, allarme cyber: un attacco su dieci nel mondo colpisce il nostro Paese - Eè questa la dimensione degli incidenti informatici registrati a livello mondiale ... ilmetropolitano.it scrive
Allarme cyber, boom in Italia nel 2025: gli attacchi a banche, aeroporti, ambulatori - Se fossero droni, missili, o vecchia artiglieria, tutti sarebbero convinti, senza motivo di essere smentiti, di essere in guerra. Segnala repubblica.it