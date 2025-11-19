Cyber-crash e sovranità digitale il rischio nascosto dietro le Big Tech Gli esperti | Europa e governi aprano gli occhi
Un singolo errore ha fermato il 20% di Internet. Dai trasporti ai servizi finanziari, passando per ChatGpt e i giochi online. Reggeremo il prossimo blackout globale? Dal social media X a Shopify; da ChatGpt a League of Legends; dal rating di Moody’s ai sistemi di trasporto. Internet ieri si è rotto. Molto più che un “down” di WhatsApp, poco meno di una catastrofe. – Notizie.com Il sito web di Moody’s ha visualizzato un codice di errore 500 e ha invitato gli utenti a visitare il sito web di Cloudflare per ulteriori informazioni. 🔗 Leggi su Notizie.com
