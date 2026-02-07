Imprenditore italiano nel Consiglio Unibz | svolta nella governance e valorizzazione del merito calopezzatese

Federico Giudiceandrea, imprenditore di Calopezzati, entra nel Consiglio dell’Università di Bolzano. La sua nomina rompe con le consuetudini e rappresenta una svolta nella governance dell’ateneo, puntando anche a valorizzare il merito. È la prima volta che un imprenditore calopezzatese entra in questo organismo, aprendo nuove strade per il coinvolgimento del mondo esterno all’università.

Federico Giudiceandrea, imprenditore calopezzatese, ha fatto storia nel panorama accademico italiano: è stato nominato membro del Consiglio della Libera Università di Bolzano, una novità significativa che rompe con una tradizione consolidata e segna una svolta nella composizione di questo importante organismo di governo universitario. La nomina, avvenuta il 7 febbraio 2026, è stata resa possibile grazie all’iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano e all’impegno di Fratelli d’Italia, partito che ha sostenuto con forza la sua candidatura all’interno della Giunta provinciale. Un risultato che, come sottolineano i rappresentanti del partito, dimostra l’importanza di valorizzare il merito e le competenze, superando logiche di appartenenza territoriale o politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

