La Calabria nella governance del turismo italiano | riconferma per Luca Giuliano in Confindustria Alberghi

Luca Giuliano, CEO e fondatore di Mediterranean Hospitality Management & Consulting, è stato riconfermato nel Consiglio generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2026–2028. La sua presenza rafforza il ruolo della Calabria nella governance del turismo italiano, evidenziando l’importanza del territorio nel panorama alberghiero nazionale.
Confindustria Vibo Valentia comunica la riconferma di Luca Giuliano, ceo e fondatore di Mediterranean Hospitality Management & Consulting e presidente della Sezione Turismo di Confindustria VV, nel Consiglio generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2026–2028
Unioncamere Calabria, sinergie per vincere le sfide sul turismo - "La sinergia tra gli attori del territorio per vincere le sfide poste da una domanda turistica in rapido mutamento" è stato il tema di un evento on line promosso in occasione della terza Giornata ... ansa.it
Turismo, dal MiTur quasi 11 milioni per la montagna calabra - Il ministero del Turismo ha destinato 10 milioni 993 mila 613 euro, nell'ambito dei fondi Psc/Funt rientranti nel progetto Montagna Italia, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento
