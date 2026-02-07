Imola | Via Tanari pedoni a rischio per mancanza di marciapiedi Il Comune valuta soluzioni urgenti

La sicurezza dei pedoni in via Tanari a Imola torna a scaldare il dibattito politico. I residenti e le associazioni chiedono interventi immediati, perché la strada manca di marciapiedi e mette a rischio soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie. Il Comune sta valutando le soluzioni più rapide, ma nel frattempo la preoccupazione cresce tra i cittadini.

La sicurezza di via Tanari a Imola è tornata al centro del dibattito politico, con il centrodestra che sollecita interventi urgenti per migliorare la vivibilità pedonale in un tratto considerato pericoloso per i cittadini, soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie. La questione è emersa con forza a seguito di un'interpellanza presentata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giovanni Bottiglieri, che ha puntato il dito contro la mancanza di marciapiedi in un tratto specifico della via, tra la caserma dei carabinieri e la chiesa dei Frati. La segnalazione non è nuova, ma ha riacceso i riflettori su una criticità che affligge da tempo la zona, sollevando preoccupazioni per la sicurezza dei pedoni costretti a camminare a bordo della carreggiata.

