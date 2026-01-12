Tabaccheria di Brignole a rischio chiusura interviene il Comune | Cerchiamo soluzioni

La tabaccheria di Brignole, situata presso la stazione ferroviaria di Genova, rischia di chiudere. L’assessora al Commercio del Comune, Tiziana Beghin, ha incontrato la titolare per valutare possibili soluzioni volte a salvaguardare il servizio e i cinque dipendenti coinvolti. La città si impegna a trovare una strada che possa preservare questa attività, punto di riferimento per la comunità locale.

L'assessora al Commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha incontrato nei suoi uffici la titolare della tabaccheria della stazione ferroviaria di Brignole, spiegando di essere alla ricerca di possibili soluzioni per salvare il servizio e i posti di lavoro collegati, cinque dipendenti oltre.

