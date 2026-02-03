Volley Modena la Pool Salvezza comincia in salita | sconfitta 1-3 a Viadana con Casalmaggiore
Il Volley Modena inizia male la sua corsa in Pool Salvezza. La squadra perde 1-3 a Viadana contro Casalmaggiore, in una partita in cui la prima frazione ha pesato molto. La formazione modenese fatica a trovare ritmo e subito si trova sotto di un set, rendendo difficile il recupero. La strada si fa in salita fin dall’inizio.
Una prima parte di gara complicata decide, di fatto, la prima sfida di Pool Salvezza per il Volley Modena impegnato sul campo di Casalmaggiore. Le gialloblù cadono 3-1 contro la rivali che si sono dimostrate più affamate e desiderose di continuare la rincorsa alla zona salvezza.Coach Marone.🔗 Leggi su Modenatoday.it
