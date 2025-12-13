Lodi i primi insigniti del prefetto Davide Garra | Onorano la Repubblica italiana

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Prefetto di Lodi, Davide Garra, ha consegnato quattro onorificenze al Merito della Repubblica Italiana nel Salone di rappresentanza della Prefettura, riconoscendo così l'impegno e il valore delle persone che contribuiscono alla comunità locale.

Lodi – Quattro onorificenze al Merito della Repubblica Italiana sono state consegnate nel tardo pomeriggio di ieri dal Prefetto di Lodi, Davide Garra, nel Salone di rappresentanza della Prefettura. Le benemerenze erano state ufficialmente conferite con decreto firmato dal Presidente Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno e rendono omaggio a chi si è distinto per impegno, dedizione e servizio reso alla comunità. Pierino Cigolini di Tavazzano. Il primo, ieri, a essere nominato ufficialmente Cavaliere della Repubblica è stato Pierino Cigolini, di Tavazzano, accompagnato dal sindaco Giuseppe Russo. Funzionario in quiescenza del Banco Ambrosiano, Cigolini dedica da decenni la sua vita al volontariato locale: dall’associazione di Tavazzano con Villavesco alla partecipazione alle attività degli Oratori e Circoli Lombardi “NOI” della Diocesi di Lodi, fino al ruolo di Revisore dei Conti alla Pro Loco. Ilgiorno.it

