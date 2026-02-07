Il Washington Post è in crisi | Bezos vuole avvicinare il giornale alle politiche di Trump?

Il Washington Post sta attraversando un momento difficile. Il giornale, uno dei più antichi di Washington, sembra essere in crisi e questa volta non si tratta solo di soldi. La redazione sta vivendo un’instabilità che potrebbe cambiare il modo in cui il giornale si presenta e si orienta. Secondo alcune voci, Jeff Bezos, il proprietario, starebbe pensando di avvicinare il giornale alle posizioni di Trump, in un tentativo di rilancio o di rinnovamento. La situazione resta molto tesa, e ancora non si sa come andrà a finire.

Il più antico e noto giornale di Washington sta affrontando una crisi senza precedenti. Un'instabilità che non riguarda esclusivamente l'aspetto economico, ma la struttura stessa della redazione. Il Washington Post, di proprietà di Bezos, ha annunciato il licenziamento di 300 dei suoi 800 giornalisti. Un numero che preoccupa e che appare come il sintomo di un problema ben più grande e vicino all'aspetto politico. Dal sostegno alla caduta: quali sono le intenzioni di Bezos?. Il Washington Post, dall'acquisizione di Jeff Bezos nel 2013, ha affrontato un incremento significativo tanto da far registrare bilancio in attivo tra il 2016 e il 2020.

