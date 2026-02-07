Il voti ai look | Ceretti angelo 9 Mariah Carey regina delle nevi 8 De Angelis non spicca il volo 6,5 Favino signorotto 6

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha portato in scena un mix di look e stili. Tra i più apprezzati, Ceretti con un 9 e Mariah Carey, considerata la regina delle nevi, con un 8. Più discusse, invece, alcune scelte di Favino, che riceve un 6.5, e De Angelis, con un 6,5, che non convince molto. Tra i vestiti, Laura Pausini si distingue con un 8, mentre Favino si ferma a un 6.

Perfettamente in tema con le Olimpiadi invernali Mariah Carey sale sul palco per cantare in italiano Volare vestita come la Regina delle Nevi. L'atmosfera ovattata della neve del resto è nelle corde della diva: Marco Balich, il gran cerimoniere di queste Olimpiadi, ha detto di aver convinto la diva a cantare per lui andandola a trovare a novembre a Las Vegas, in una casa con 40 alberi di Natale. Forse un po' pedissequa, ma di grande effetto. Gioielli compresi: Mariah indossa collier, orecchini e bracciale in diamanti della collezione Alta Gioielleria di Levuma, per un valore complessivo di 15 milioni di dollari.

