Pagelle ai look | Ceretti angelo 9 Mariah Carey regina delle nevi 8 De Angelis non spicca il volo 6,5 Favino signorotto 6
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, i look dei vip hanno attirato l’attenzione. Ceretti ha spiccato con un voto di 9, mentre Mariah Carey si è fatta notare come regina delle nevi, con un 8. Da segnalare che Favino ha ricevuto un 6 per il suo abbigliamento, giudicato troppo formale. Laura Pausini, invece, ha portato un look da 8, definito “tanta roba”, mentre De Angelis si è fermata a 6,5. La moda tra i protagonisti si
Perfettamente in tema con le Olimpiadi invernali Mariah Carey sale sul palco per cantare in italiano Volare vestita come la Regina delle Nevi. L'atmosfera ovattata della neve del resto è nelle corde della diva: Marco Balich, il gran cerimoniere di queste Olimpiadi, ha detto di aver convinto la diva a cantare per lui andandola a trovare a novembre a Las Vegas, in una casa con 40 alberi di Natale. Forse un po' pedissequa, ma di grande effetto. Come una Nike di Samotracia, con le ali, Matilda De Angelis in versione direttore d'orchestra sembra spiccare il volo. Abito meraviglioso, ma forse invece di farla volare l'abbassa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Olimpiadi, le pagelle ai look: Vittoria Ceretti angelo (9), Mariah Carey regina delle nevi (8), Matilda De Angelis non spicca il volo (6,5)I voti ai look alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: Laura Pausini tanta roba (8), Pierfrancesco Favino signorotto (6) ... corriere.it
