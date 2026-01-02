Kiev | nuovo capo di Gabinetto è Budanov

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo capo di Gabinetto. Budanov, già a capo dell'intelligence militare, assume questa importante funzione in un momento di particolare attenzione politica e strategica per l'Ucraina. La sua nomina rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della struttura di governo e della sicurezza nazionale del paese.

14.03 Il presidente ucraino Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare, Kyrylo Budanov, nuovo capo di Gabinetto. Subentra ad Andriy Yermak, che si è dimesso per un caso di corruzione. "L'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché a percorsi diplomatici dei negoziati",ha scritto Zelensky sui social. Originario di Kiev, Budanov è detto l'uomo "senza sorriso". Preso di mira in 10 attentati. Generale a 35 anni. Attivo in Crimea nel 2016. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

