Pediatria la ' Nuova associazione di Guarda Ferrarese' dona un lettino specialistico

La Pediatria dell’ospedale di Cona, diretta da Agnese Suppiej, riceve una donazione significativa dalla 'Nuova associazione di Guarda Ferrarese'. Questa donazione consiste in un lettino specialistico, volto a potenziare i servizi offerti ai pazienti pediatrici e a migliorare l’assistenza sanitaria fornita.

