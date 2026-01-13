Al Teatro Carignano il ritorno del mito | Davide Livermore dirige Il lutto si addice ad Elettra

Torino si prepara a ospitare uno dei vertici della drammaturgia del Novecento. Da mercoledì 21 a domenica 25 gennaio 2026, il Teatro Carignano diventerà il palcoscenico di un'opera monumentale: “Il lutto si addice ad Elettra” di Eugene O’Neill, per la regia visionaria di Davide Livermore. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

