Al Teatro Carignano il ritorno del mito | Davide Livermore dirige Il lutto si addice ad Elettra
Dal 21 al 25 gennaio 2026, il Teatro Carignano di Torino ospiterà la messa in scena di
Torino si prepara a ospitare uno dei vertici della drammaturgia del Novecento. Da mercoledì 21 a domenica 25 gennaio 2026, il Teatro Carignano diventerà il palcoscenico di un'opera monumentale: “Il lutto si addice ad Elettra” di Eugene O’Neill, per la regia visionaria di Davide Livermore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
