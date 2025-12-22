Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi | Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti Caja | Grande impronta difensiva Siamo stati bravi e molto attenti

Nella novantottesima panchina ufficiale di coach Attilio Caja (che celebrerà alla prossima in casa, 4 gennaio 2026, la sua centesima), è il 127-48 nel confronto delle valutazioni a raccontare il divario visto in campo. "Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita difensivamente importante – spiega il tecnico pavese –, perché tutte le squadre hanno stranieri che quando vengono a Bologna fanno i giocatori importanti: il PalaDozza è una bella vetrina per tutti. Noi dovevamo dare un’impronta difensiva e siamo stati bravi e attenti, partendo con un quintetto molto difensivo. Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

