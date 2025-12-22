Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi | Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti Caja | Grande impronta difensiva Siamo stati bravi e molto attenti
Nella novantottesima panchina ufficiale di coach Attilio Caja (che celebrerà alla prossima in casa, 4 gennaio 2026, la sua centesima), è il 127-48 nel confronto delle valutazioni a raccontare il divario visto in campo. "Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita difensivamente importante – spiega il tecnico pavese –, perché tutte le squadre hanno stranieri che quando vengono a Bologna fanno i giocatori importanti: il PalaDozza è una bella vetrina per tutti. Noi dovevamo dare un’impronta difensiva e siamo stati bravi e attenti, partendo con un quintetto molto difensivo. Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Soddisfatto il tecnico biancoblù: "Molta intensità nonostante le tante assenze, bene così». Caja: "Grande cuore dei ragazzi». La visita speciale del ct Banchi
Leggi anche: Chivu Inter, svelato il segreto dietro il miglioramento della fase difensiva: «Siamo più attenti e determinati nel fare una cosa! Poi subentra l’orgoglio dei campioni»
Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti». Caja: "Grande impronta difensiva. Siamo stati bravi e molto attenti» - Nella novantottesima panchina ufficiale di coach Attilio Caja (che celebrerà alla prossima in casa, 4 gennaio 2026, la sua ... sport.quotidiano.net
Si è chiuso il raduno della Nazionale Green In campo anche le nostre biancoblu Anna Turel, Martina Spinelli, Ludovica Sammartino, Ashley Egwoh ed Emanuela Trozzola Coach Capobianco traccia il bilancio di questi due giorni: “Sono molto contento di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.