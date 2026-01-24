L’intesa tra Italia e Germania si rafforza anche attraverso la cultura e le radici comuni. Seguendo le orme di Goethe e del suo “Viaggio in Italia”, le relazioni tra i due Paesi trovano un nuovo significato, oltre la diplomazia. Mentre si avvicina il 75° anniversario del riavvicinamento, il vertice di Roma ha sottolineato un percorso che va oltre gli aspetti politici ed economici, rafforzando il legame culturale tra le nazioni.

Non è solo diplomazia, è il ritorno alle radici: l’asse Italia-Germania riparte da Goethe e dal primato della cultura quando sulle orme del “Viaggio in Italia” il genio di Goethe diventa il collante delle Nazioni. Così, mentre i palazzi della politica si apprestano a celebrare (il il 4 aprile 2026) il 75° anniversario del ripristino delle relazioni tra Italia e Germania – le prime due manifatture d’Europa –, il vertice intergovernativo di Roma ha segnato un punto di svolta che va ben oltre i dossier geopolitici e le sinergie industriali. Con la firma dell’intesa tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e l’omologo tedesco Wolfram Weimer per la valorizzazione dell’itinerario di Johann Wolfgang von Goethe, Roma e Berlino scelgono di ripartire dall’Umanesimo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’intesa Roma-Berlino riparte anche da Goethe: sulle orme del “Viaggio in Italia” il genio tedesco diventa il collante delle nazioni

Leggi anche: Sulle orme degli Arvali: il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana

Leggi anche: Sulle orme degli Arvali: il 14 dicembre la grande conclusione del viaggio tra archeologia e arte contemporanea alla Magliana

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Si rafforza l'intesa Roma - Berlino: che cosa hanno concordato Meloni e Merz; Tra Draghi e Trump. Così nasce il nuovo asse; Cooperazione industriale Italia Germania; AI, Cyber, Spazio ed Energia, asse Roma-Berlino per l’indipendenza digitale.

Si rafforza l'intesa Roma - Berlino: che cosa hanno concordato Meloni e MerzItalia e Germania firmano un Protocollo di cooperazione strategica e un accordo su sicurezza e difesa. La premier: «Ho chiesto a Trump di riaprire la ... avvenire.it

Asse Roma-Berlino: Firmata l’Intesa Strategica per l’Industria e lo SpazioIl Ministro Urso riceve le omologhe tedesche Reiche e Bär al Mimit. Firmati accordi strategici su materie prime critiche, innovazione per le PMI e sovranità aerospaziale europea ... ilmetropolitano.it

Il vertice tra Meloni e Merz a Roma certifica l’intesa tra Roma e Berlino, nel nome della semplificazione Ue e del dialogo con Washington. - facebook.com facebook

Approvato Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Comune di Cortina d’Ampezzo per il supporto ai servizi di Polizia Locale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Info ow.ly/ZBe150Y14ZF x.com