Vingegaard sull' opzione Giro-Tour | Possibile ma il Tour de France avrebbe la priorità

Roma, 19 novembre 2025 - La pausa tra una stagione e l'altra è un po' il momento del 'fantaciclismo', per gli appassionati ma anche per gli stessi corridori, ancora ignari dei propri programmi per il futuro. È il caso, a maggior ragione, dei pezzi da novanta come Jonas Vingegaard, che per il suo 2026 ha voglia di alzare il tiro, mettendo però sempre il totem Tour de France al centro di tutto. Le dichiarazioni di Vingegaard. Qualcosa però si è mosso intorno al danese e tutto è partito proprio uscendo dalla comfort zone della Grande Boucle: la vittoria della Vuelta 2025 ha aperto nuovi orizzonti al fuoriclasse della Visma-Lease a Bike, che ai microfoni di Feltet non ha nascosto il sogno di completare la Tripla Corona, evento che potrebbe accadere già il prossimo maggio in caso di partecipazione (e ovviamente) vittoria del Giro d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

