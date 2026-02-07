il referendum rischia di slittare ad aprile

La data del referendum sulla giustizia potrebbe essere spostata ad aprile. L’Ufficio centrale della Cassazione ha deciso di riaprire la questione, un passo inaspettato e senza precedenti. La riapertura rischia di creare ulteriori ritardi in un percorso già complicato. Ora si attende il nuovo calendario ufficiale, che potrebbe slittare di diversi mesi.

Falsa partenza La Cassazione ammette il nuovo quesito proposto dai 15 cittadini promotori della raccolta popolare delle firme Falsa partenza La Cassazione ammette il nuovo quesito proposto dai 15 cittadini promotori della raccolta popolare delle firme Con un provvedimento senza precedenti e che si addentra in territori inesplorati, l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione riapre la partita del referendum costituzionale sulla giustizia: il quesito proposto dal comitato dei 15 cittadini che in poche settimane hanno raccolto oltre 500.000 firme è stato dichiarato valido. E questo avrà effetto anche sulla data, che dovrà slittare in avanti rispetto al 22 e 23 marzo deciso dal consiglio dei ministri alla fine di dicembre e subito decretato dal presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia.

