Musical al Sistina | Il ragazzo dai pantaloni rosa arriva in sala con i suoi colori vivaci

Questa sera al Teatro Sistina debutta “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il nuovo musical che porta in scena un cast carico di energia e colori vivaci. Lo spettacolo conquista subito per la sua vitalità, con canzoni coinvolgenti e scenografie che catturano l’attenzione. La produzione sta già attirando il pubblico, pronto a lasciarsi trasportare in questa storia fatta di musica e emozioni.

"Il ragazzo dai pantaloni rosa" è il nuovo musical del Teatro Sistina, con un cast e un'emozione forte. La storia di Andrea Spezzacatena, il giovane di 15 anni ucciso per cyberbullismo, è stata raccontata con canzoni del pop-rock italiano, in un formato innovativo: il jukebox musical. A partire da venerdì 20 febbraio, il Teatro Sistina ospiterà in prima assoluta "Il ragazzo dai pantaloni rosa", un musical ispirato alla storia reale di Andrea Spezzacatena, un adolescente veneto che, nel 2017, si è tolto la vita dopo essere stato bersaglio di un bullismo intenso, entro il quale non era riuscito a trovare alcun sostegno né aiuto.

