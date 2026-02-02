Petardo contro Audero cosa rischia l’Inter? Il parere dell’esperto di diritto sportivo

L’incidente con il petardo esploso vicino a Audero durante la partita ha riacceso le polemiche sull’eventuale rischio per i giocatori. Secondo gli esperti di diritto sportivo, il petardo non ha colpito direttamente l’attaccante, anche se ha causato un danno immediato. La buona notizia per l’Inter è che Audero è riuscito a riprendere il gioco e a concludere la partita, cosa che esclude l’applicazione delle sanzioni più severe. Rimane comunque il problema della sicurezza negli stadi, che continua a dividere tifosi e istit

"Il petardo non ha colpito l'atleta, anche se ha creato un immediato danno. Il fatto che l'atleta sia riuscito a proseguire e a concludere la partita esclude l'applicazione della sanzione massima. Bisognerà vedere quale sarà la sanzione tra la multa, la chiusura di un settore, disputare a porte chiuse una o più gare o chiudere più parti dello stadio. La penalizzazione di punti all'Inter? No, non è prevista". Così Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul caso Audero di ieri durante Cremonese-Inter. "Possibile una gara a porte chiuse".

