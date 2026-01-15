Scambio casa il turismo che cresce più di hotel e affitti brevi Boom in Campania | +80% in un anno

Lo scambio casa sta diventando una scelta sempre più popolare tra i viaggiatori, guidando una crescita superiore rispetto a hotel e affitti brevi. In Campania, il settore ha registrato un incremento dell’80% in un anno, segnalando una tendenza verso esperienze di viaggio più autentiche, sostenibili e accessibili. Questo modello rappresenta un’alternativa valida e in espansione nel panorama del turismo.

Con l’aumento della domanda di esperienze di viaggio più significative, accessibili e responsabili, lo scambio casa si afferma sempre più come un modello autonomo, accanto a hotel e affitti brevi. Secondo i dati di HomeExchange, la più grande comunità di scambio casa al mondo, nel 2025 gli scambi effettivamente realizzati a livello globale sono cresciuti del 43% rispetto al 2024. Un segnale chiaro della diffusione di un turismo basato su fiducia, cooperazione e relazioni dirette tra le persone. Con oltre 270.000 membri in 155 Paesi, lo scambio casa è ormai parte integrante delle abitudini di viaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Turismo, cambia l'accoglienza in Umbria: boom di case-vacanze e affitti brevi. La ristorazione cresce Leggi anche: Turismo, stretta anti-evasione della tassa di soggiorno per hotel e affitti brevi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Turismo, HomeExchange registra un +43% nell’attività di scambio casa - 000 membri in 155 paesi, lo scambio casa è ormai parte integrante delle abitudini di viaggio. msn.com

In Italia decollano gli «scambi casa»: viaggiare senza pagare l’alloggio con Home Exchange, come cambia il modo di fare vacanza - La piattaforma leader Home Exchange ha registrato un aumento del 45% degli scambi. msn.com

Scambio casa, ecco come funzionano le vacanze alternative - Svegliarsi in un appartamento parigino con vista Senna o trascorrere un weekend in un casale sulle colline toscane, senza pagare notti in hotel o in b&b. repubblica.it

